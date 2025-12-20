“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）が20日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。本気でやめてほしいコメントについて、率直につづった。カジサックは「コメント欄で※コメント欄以外でも女性に対して『もしかして妊娠してますか？』これやめてもらえます？ノンデリカシーコメントランキング1位やぞこれ」とガチの注意を投稿。ユーザーからも「マジでそれ」「本当にデリカシーなさすぎる」