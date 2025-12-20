ドジャースは１９日（日本時間２０日）、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「５０年以上にわたってドジャースと深い関わりがあったテリー・オマリー・サイドラーさんが逝去されました。弟のピーター氏とご家族に心よりお悔やみ申し上げます」と記し、かつて球団オーナーを務めたテリーさんの死を悼んだ。９２歳だった。テリーさんはドジャース元オーナーの故ウォルター・オマリー氏の娘で、１９７９年から９７年まで弟のピーター