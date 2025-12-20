俳優の熊谷真実さん（65）が2025年12月15日、自身のインスタグラムを更新。音楽イベントのオフショットを披露した。音楽イベントに出演熊谷さんは、音楽イベントに出演したことを報告し、ドレス姿の写真を2枚投稿した。ハッシュタグをつけ「#加工なしです」とも添えている。インスタグラムに投稿された写真では、黒い大きなヘッドドレスに、黒いドレスを着用。透け感のある素材が重なり合って大きく広がる帽子が印象的なデザイン。