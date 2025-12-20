◆プロボクシング全日本新人王決勝▽フライ級（５０・８キロ以下）５回戦〇鈴木丈太朗（判定）橋本陸●（２０日、東京・後楽園ホール）フライ級は東日本新人王の鈴木丈太朗（２４）＝帝拳＝が、西日本代表・橋本陸（２５）＝グリーンツダ＝に判定勝ち。全日本新人王を獲得した。戦績は鈴木が５勝（２ＫＯ）１敗、橋本が７勝（１ＫＯ）１敗１分け。初回、橋本の右フックがヒット。「効かされて焦ってしまった」が、そ