◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）牝馬限定のハンデ重賞は１６頭立てで争われ、１番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗、ハンデ５５・５キロのウンブライル（５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、１２着に敗れた。１２度目の重賞挑戦で、またも初タイトルを手にすることはできなかった。これまで２３年ＮＨＫマイルＣなど２着３回が最高。ルメール騎手は１６年（マジッ