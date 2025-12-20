◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）アイスダンスのリズムダンスが行われ、昨年覇者の吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が６８・７８点で首位。連覇に向けて好スタートを切った。吉田は「皆さんの歓声で緊張が和らいだので、最後まで楽しんで滑ることができた」とファンに感謝。森田は「２人で一緒に楽しく滑ることを目標にしていた。そこ