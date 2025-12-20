大相撲の冬巡業が２０日、東京・町田市で行われ、九州場所で初優勝した新大関・安青錦（安治川）は今年について、「７５点」とやや厳しめの自己評価を下した。「６場所中１回しか優勝していない。２回以上優勝するチャンスはあった」と終盤戦に失速した名古屋場所などを反省した。１００点にするためには「もっといい相撲をとらないといけない」と表情を引き締めた。この日は相撲は取らず、平幕の豪ノ山（武隈）にぶつかり稽古