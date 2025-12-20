◆第６２回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽準々決勝早大２６―２１天理大（２０日・ヤンマースタジアム長居）早大（関東対抗戦３位）が天理大（関西１位）を破り、１月２日の準決勝へ駒を進めた。後半２６分、ＦＢ矢崎由高（３年）＝桐蔭学園＝がトライを奪い、２６―１４と点差を広げた。後半２９分に天理大ＳＯ上ノ坊駿介（４年）＝石見智翠館＝に得点されたが、逃げ切った。次戦は１月２日、国立競技場で帝京