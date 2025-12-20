すかいらーく系列の「しゃぶ葉」は、お手軽さと満足度を両立した最強のしゃぶしゃぶ天国。リーズナブルなお値段で肉だけでなく、野菜もカレーも麺もソフトクリームも食べ放題。タレ、出汁、薬味も種類が豊富でカスタムも楽しめるし、行けば必ず満腹になれるし、必ず満足もできる。ファミレスの桃源郷、それこそがしゃぶ葉なのです。平日限定の激安ランチセットがあるしゃぶ葉の料金は牛＆豚食べ放題コースが平日ディナーなら税込2,