タレントの中島史恵が２０日、都内でイメージＤＶＤ「ｆｕｍｉｅ５７♥」の発売イベントを行った。今年で５７歳を迎えた中島の毎年恒例のイメージＤＶＤ。今作で９年連続の発売となり、「お声がけいただける限りは頑張りたい。数字の目標としては６０（歳）。宮崎美子さんとかグラビアをされている方いらっしゃるので、そこは目標ですが、美と健康は年齢を問わず一生求めて」と更なる美の追究を誓った。千葉・房総半島