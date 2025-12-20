漫画『銀魂』原作者・空知英秋氏が、数日前に尿管結石になったことを報告した。本日20日に千葉・幕張メッセで開催された『ジャンプフェスタ』内の『銀魂』ステージイベントにて発表された。【画像】尿管結石を報告した『銀魂』作者空知先生のお手紙コメントこの日のステージイベントには、アニメの出演声優・坂田銀時役の杉田智和、志村新八役の阪口大助、神楽役の釘宮理恵が参加。毎年恒例の空知氏からの手紙が届き、釘宮が