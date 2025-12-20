◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝明大46―19関西学院大（2025年12月20日東京・秩父宮ラグビー場）準々決勝4試合が行われ、明大（関東対抗戦1位）が関西学院大（関西リーグ3位）を46―19（前半22―14）で下して3季連続の準決勝進出を決めた。明大は前半5分、WTB白井瑛人（2年）のトライで先制。その後2本のトライを与えて5―14で迎えた前半25分、CTB古賀龍人（1年）がトライを決めた。さらに同29分、FL楠田知