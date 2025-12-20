【ワシントン＝淵上隆悠】米司法省は１９日、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中の２０１９年に死亡）に関する資料の開示を始めた。エプスタイン氏の交友関係などを巡って新事実が出てくるかどうか注目されている。公開されたのは、大量の写真や聴取記録など。米メディアは、エプスタイン氏と交流があったトランプ大統領に関する資料の有無に関心を寄せているが、ロイター通信は「