歌手の華原朋美（51）が19日、Instagramを更新。ベスト体重に戻したという、最新のアーティスト写真を公開した。【映像】痩せたと話題の華原朋美の姿（実際の動画）9月9日にデビュー30周年を記念した一夜限りのライブを行った華原。終演後の動画をXで公開すると、「朋ちゃん痩せた！」「ここまで痩せたのは、かなり努力したはず！すごい」「桃の天然水の頃の朋ちゃんじゃん」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられていた。