香港の高層マンションで先月起きた大規模火災で、新たに1人の死亡が確認され、火災による死者は161人となりました。香港メディアによりますと、香港当局が、これまでに見つかった遺体の科学鑑定を行ったところ、1人とみられていた遺体から夫婦2人分のDNAが検出されました。これにより、先月26日に起きた高層マンションでの死者は161人になったということです。また、連絡が取れなくなっていた6人について、火災で死亡していたこと