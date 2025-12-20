「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！12月20日（土）の放送回は、2025年が「昭和100年」のメモリアルイヤーであることを記念して、昭和カルチャーにスポットを当て、その魅力を深掘りしていく。ゲストは、“ネオ昭和”アーティストでインフルエンサーの阪田マリン。ももクロより年下の平成12年生まれだという彼女は、昭