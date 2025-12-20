要介護認定の申請を行いたいけれど、どのように手続きを進めればよいのかがわからないという方や、要介護認定の更新についての申請方法を知りたいなど、要介護認定に関して疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。この記事は、要介護認定がどのような制度であるのかや、申請方法などについて詳しく解説していきます。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福