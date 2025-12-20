2025年12月20日、FC東京が高宇洋とのJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したと発表した。在籍２年目の2025シーズンはボランチの主軸として奮闘。副キャプテンの重責を担い、ピッチ上でチームを鼓舞した。しかし、肝心の結果を出せず、本人は以下のようにコメントしている。 「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。自分自身、東京で３シーズン目になりますが、これまでは悔しい想いの方が大きいです。そ