【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TVアニメ『地獄楽』第二期のOPテーマが、キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」に決定したことが発表された。 ■「かすかなはな」を使用した、『地獄楽』PVも公開に マンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した『地獄楽』（著・賀来ゆうじ）。2026年1月11日23時45分よりテレ東系他にて