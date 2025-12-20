米ネバダ州ラスベガスで建設が進む新球場について、アスレチックスの球団社長マーク・バデイン氏が9日（日本時間10日）、初のメディア向けツアーを実施し、現場の最新状況を説明した。総工費は20億ドル（約3154億7000万円）。建設は開始から6カ月が経過した時点で、全体の10～15％が完成したという。 ■プロジェクトは「予定通り」 新球場の完成予想図 2028年からネバダ州ラスベガスへ球団を移転するアスレチ