プロ野球・中日は19日、沖縄で行われる2026年度春季キャンプの日程を発表しました。日程は2026年2月1日から24日までの24日間。一、二軍に分かれて行われ、一軍は沖縄県のAgreスタジアム北谷、二軍はオキハム読谷平和の森球場となっています。また、11日からは練習試合3試合が予定され、DeNA、ヤクルトと対戦。さらに、キャンプ地でのオープン戦は21日に阪神戦、22日に巨人戦、23日にロッテ戦が予定されています。▽春季キャンプ概