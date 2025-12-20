１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では人気企画「名探偵津田」の第４話・前編が放送された。２４日に解決編。年間単位で張られた伏線がついに回収されそうだと話題になっている。２話の犯人だった戸隠村の広報「鈴木昌輝」だが、その後に「長野戸隠村連続放火事件」に関連して重要指名手配されていることがチラリと映り込んだポスターによって提示されていた。４話では「江田島家」前の電柱にも「鈴木昌輝」の指名手配