アジアバレーボール連盟（AVC）は20日（土）、2026年の主要大会と開催日程が決定したことを公式サイトで発表した。 今回の発表により、アジア大陸各地の競技スケジュールと開催都市が確定。大陸選手権やアンダーカテゴリー、そしてアジア競技大会が予定されており、4月から10月にかけて東アジア、東南アジア、南アジア、中東各地で大会が行われる。 まず初めに開催されるのはチャンピオンズ