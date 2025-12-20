タレントの辻希美（38）が生後4カ月の次女・夢空ちゃんの体調不良を報告し、病院に連れて行ったことを明かした。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんへの授乳中の様子8月8日に第5子となる夢空ちゃんを出産し、夫の杉浦太陽（44）とともに3男2女、5人の子どもを育てている辻。Instagramでは授乳中の様子など、子育てに関して発信している。12月19日はストーリーズを更新し、「夢さん 鼻詰まりと目やにが始まり 病院行ってお薬も