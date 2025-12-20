【コッパーマウンテン（米コロラド州）共同】スノーボードのワールドカップで19日に行われたハーフパイプ第2戦2位の戸塚優斗（ヨネックス）と、清水さら（TOKIOインカラミ）がミラノ・コルティナ冬季五輪代表を確実にした。