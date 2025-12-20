［ケアラーの風景］ささえるあなたへジャズシンガーの綾戸智恵さん（６８）は２０年近く、母を介護し、４年前に自宅で最期を見届けた。一人で介護を抱え込み、心身ともに限界に達して入院した経験がある。「介護で共倒れになったら元も子もない。大事なのは、一人にならないこと」と語る。７０代だった母が２０年ほど前に脳梗塞（のうこうそく）で倒れてから、私の介護生活は始まりました。一時は自分で歩けるほどに回復しまし