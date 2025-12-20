女優・浅野ゆう子（６５）が１９日、ＳＮＳを更新。「２０代の現役時代からのお友達」という、オリックス監督などを務めた元プロ野球選手、森脇浩司さん（６５）との交流を明かした。大阪から福岡まで豪華クルーズ船「飛鳥２」での仕事を終え、博多港に到着後、「お久しぶりに森脇浩司さんとお食事に」行ったことを笑顔の２ショットとともに報告。「森脇さんは私と同県人、兵庫県出身の同い年いわば同級生的な２０代の現役