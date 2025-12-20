Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年10月15日掲載の記事より転載 旅行シーズンに向けて、カメラグッズを探しています。Amazonのオススメを眺めていたところ、出てきたのが自撮り棒！今まで持っていなかったのですが、使ってみると「やっぱり便利だな」と感じることが多かったんです。機能が詰まったコンパクトな自撮り棒 Velbon