◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）牝馬限定のハンデ重賞は１６頭立てで争われ、５番人気で松若風馬騎手騎乗、トップハンデタイ５６キロのドロップオブライト（６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）が、好位追走から差し切って、２４年ＣＢＣ賞以来の重賞２勝目を挙げた。松若騎手はＪＲＡ通算５００勝目。勝ち時計は、１分３３秒０。頭差の２着は６番人気のリラボニート（丹