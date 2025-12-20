「全国大学ラグビー選手権・準々決勝、京産大２６−２４東海大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）大逆転劇で５大会連続の４強進出を決めた京産大の主将でフランカー伊藤森心（４年＝松山聖陵）は、苦しくなると右手首に巻いたテーピングを見て心を奮い立たせた。「ＹＤｔｏｔｈｅ国立」「ＹＤ」とは、ケガで欠場した副将の吉本大悟（４年＝東海大大阪仰星）のことだ。１２点差があった後半２０分すぎ。敵陣で自