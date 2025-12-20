第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（来年１月２、３日、読売新聞〜箱根・芦ノ湖２１７・１キロ）に出場する有力校の監督が語り合う「トークバトル」が１０日、東京都内で行われた。３連覇を狙う青学大、王座奪還を目指す駒大、悲願の初優勝をうかがう国学院大に、早大、中大の監督が、ハイレベルな戦いが必至のレースに向け、戦略や意気込みを語り合った。「黒田朝日に頼らず全員が輝く」――まずは、今大会の目標順位は。