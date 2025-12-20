日本維新の会の吉村洋文代表が２０日、日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」に生出演。国民民主党・玉木雄一郎代表の「維新は議員定数削減を実現できていない」との発言に反論した。国民民主党は「年収の壁」の１７８万円への引き上げで自民党と合意した一方で、日本維新の会は連立の絶対条件としていた議員定数削減法案が審議入りさえせず、見送りとなった。番組にＶＴＲ出演した玉木代表は自民党との連立