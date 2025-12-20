牝馬限定のG3「ターコイズS」は5番人気のドロップオブライト（6＝福永、父トーセンラー）が直線で抜け出し、ゴール前で内から迫った6番人気リラボニートと外から追い上げた10番人気ソルトクィーンを抑えて1着。重賞初Vだった昨年のCBC賞以来となる重賞2勝目を飾った。鞍上の松若風馬（30）は小倉記念（イングランドアイズ）以来、今年2回目の重賞勝ちで、通算13回目。管理する福永祐一師（49）は京王杯2歳S（ダイヤモンドノッ