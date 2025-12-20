タレント中山秀征（59）と今田耕司（59）が20日放送のフジテレビ系「今田＆中山の！なんで結婚したの？」に出演。“犬猿の仲”と言われた30年前を語った。2人は共演した同局系「殿様のフェロモン」から30年以上たっていることにふれた。今田は「あのときバチバチってなってたけど、もう…ダウンタウンのせいなんですよ」とボケてスタジオを笑わせた。中山は「そんなことない」とつっこむと「あの頃の我々を知ってると“犬猿の仲”