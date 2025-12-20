俳優岡田准一（45）が、19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。俳優伊藤英明（50）とのエピソードを紹介された。岡田を語るゲストとして、映画「燃えよ剣」で共演した伊藤がVTRで出演。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）から取材された様子が紹介された。伊藤と鶴瓶、藤ケ谷のスリーショット画像を見て、岡田は「伊藤さん、お会いしたんですか、ぜいたく。ありがとうございます」と喜んだ。鶴