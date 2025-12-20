テレビ朝日系「私が愛した地獄」が１８日に放送された。ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。この日は、元ＮＭＢ４８・白間美瑠、３時のヒロイン・ゆめっち、グラビアアイドル・風吹ケイが女子会トークを繰り広げた。白間は好きな男性のタイプを聞かれると「ムキムキで、背中が大きくて、毛が好きなんですよ。ヒゲも好きやし、腕毛も好きやし、どこの毛も好き。男の