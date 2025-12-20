12月20日、中山競馬場で行われた11R・ターコイズステークス（G3・3歳上オープン・牝・ハンデ・芝1600m）は、松若風馬騎乗の5番人気、ドロップオブライト（牝6・栗東・福永祐一）が勝利した。アタマ差の2着に6番人気のリラボニート（牝4・栗東・須貝尚介）、3着に10番人気のソルトクィーン（牝4・栗東・武英智）が入った。勝ちタイムは1:33.0（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ウンブライル（牝5・美浦・木村哲也）は12着、2番