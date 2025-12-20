テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」が、2027年に放送されることが決定した。あわせて特報映像、ティザービジュアル、キャラ設定画が公開された。【動画】新たな姿！公開された『マッシュル』第3期の最新映像3期のキャラクターデザインは『俺だけレベルアップな件』サブキャラクターデザインなどを務める古住千秋が担当。マッシュ・フィン・ランスの新案キャラクター設定画が解禁された。