元プロボクサーの演歌歌手山崎ていじ（68）が20日、活動拠点三重の由緒ある神社「椿大神社」(つばきおおかみやしろ)で、26年1月21日発売の新曲「別れの叙情曲(バラード)」ヒット祈願を行った。同曲は通算23枚目のシングルで、作詩さわだすずこ氏、作曲は弦哲也氏が手掛ている。1年365日、寺社巡りをライフワークとしている山崎。過去3年続けて同所でヒット祈願を行っている。23年「追憶−北の駅−」は「第56回日本作詩大賞」16作品