俳優岡田准一（45）が、19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。現在の立場について話した。俳優のほか、プロデューサー、殺陣師としても活動している岡田に、MCの笑福亭鶴瓶（73）が「お金の分も、もたなあかん」と言うと、岡田は「お芝居だけを考えるんだったら（プロデューサーは）やらない方がいい。やりにくくなる」と話した。「自分で壊したいと言いながら、その値段を知っていて。これ、20万するよな…みた