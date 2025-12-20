俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、右目を負傷したことを報告しています。【写真を見る】【 川粼麻世 】右目を負傷「全治2週間」コートの紐の金具が跳ねて直撃「気をつけておコート」麻世さんは「眼科に行って来ました」「右目の白目が真っ赤に！！」と、マスクをかけた顔から覗いている右目が痛々しくも赤く充血している写真を投稿しています。 その経緯は「一昨日の夜に飲食店の椅子の背もたれにコートと