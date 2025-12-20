株価指数が表示されたスクリーン＝11日、ニューヨーク証券取引所（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】2008年の「リーマン・ショック」をもたらしたサブプライム住宅ローン市場の崩壊を予測した「世紀の空売り」で知られる米投資家マイケル・バーリ氏が、ヘッジファンド運用から離れ、ブログを開設した。投資分析や市場について有料で情報発信するという。足元の人工知能（AI）投資の過熱感に警鐘を鳴らしており、注目を集めそ