【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは19日、トランプ米政権によるパレスチナ自治区ガザの復興計画「プロジェクト・サンライズ」の草案の内容を報じた。イスラエル軍の攻撃で破壊されたガザを高級ビーチリゾートに変え、高層ビルが立ち並ぶハイテク都市にするとしている。具体的な出資国、企業や住民の移住先には触れていない。草案はあくまで構想レベルで、現状ではイスラム組織ハマスの武装解除を含むガ