JR常磐線は一時運転を見合わせていましたが、午後3時10分に全線で運転を再開しました。JR東日本によりますと、午後2時すぎ、茨城県小美玉市にある羽鳥駅構内の踏切で乗用車が脱輪する事故がありました。乗用車は踏切内の縁石に乗り上げた際に脱輪したとみられます。この事故の影響で、土浦駅と勝田駅間の上下線で一時運転を見合わせていましたが、さきほど全線で運転を再開しました。