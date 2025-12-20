元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のファンクラブサイトなどで、インスタグラムなどで、音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）との結婚を発表した。クレイも同時に自身のSNSで結婚を報告した。愛犬たちとの写真も披露し、“犬好き婚”だったことも明かしている。インスタグラムでは2人のツーショットと、犬6匹も一緒に撮影した“8ショット”も公開した。関係者によると6匹は全て2人の