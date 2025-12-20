福岡管区気象台は20日午後2時54分、福岡県に雷注意報、福岡、北九州地方に強風注意報を発表した。福岡、北九州地方では同日夜のはじめ頃から強風に、福岡県では同日夜のはじめ頃から21日朝まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意を呼びかけた。