元プロテニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が20日までに自身のインスタグラムを更新し、“女子会ショット”を公開した。「昨晩は女3人で夜ごはん」と東京都内のイタリアンレストランでの元卓球日本代表の石川佳純さん、元テニスプレーヤーの今西美晴さんとの笑顔の3ショットを投稿。「お喋り止まらず2人は今朝が早いのに…でも楽しいのはやっぱりいいね」と会を楽しんだことを伝えた。石川さんはインスタグラムのスト