スーパーモデルのジゼル・ブンチェン（45）が先月、交際中の恋人でブラジリアン柔術インストラクターのホアキム・ヴァレンテ氏（38）と極秘結婚していたと米ニューヨーク・ポスト紙が報じた。同氏に近い情報筋によると、2023年6月ごろから交際している2人は、米フロリダ州の自宅で家族や親しい友人に囲まれながら小さな挙式を行ったという。2人の間には今年2月に第1子が誕生していた。米俳優レオナルド・ディカプリオの元恋人とし