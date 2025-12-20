ボクシングＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦（３１日、東京・大田区総合体育館）で同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）と対戦する同級９位・井岡一翔（３６＝志成）が２０日、都内で公開練習を行い、下位ランカー同士の対戦に批判の声があることに反論した。１階級上のバンタム級へ転向して初戦のレジェンド。目標の日本男子初の５階級制覇へ「自分の中でも大きな挑戦だなと思う。実現すればインパク