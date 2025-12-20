女優の渡辺真起子（５７）、陣野小和（２０）、木竜麻生（３１）が２０日、東京・新宿武蔵野館で映画「無明の橋」（坂本欣弘監督）の公開記念舞台あいさつを行った。富山・立山山麓に伝わる女性の救済を願う、布橋灌頂会（ぬのばしかんじょうえ）を通して、苦悩を抱えた女性の再生を出発を描く。坂本監督によると「渡辺さん主演でぜひ」とイメージした上で構想９年をかけて完成させたという。渡辺は監督のラブコールを「へ〜